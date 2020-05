Die Rückkehr der Ameise

de // Man glaubt es kaum! LetsBuyIt.com kehrt in den deutschsprachigen Markt zurück. Das Shopping-Portal hätte mit hohem Werbedruck in der stärksten New Economy-Phase zu Beginn dieses Jahrzehnts etabliert werden sollen und ist mit sagenhafter Cash-Burn-Rate glamourös untergegangen. Die noch vorhandene Markenkraft rechtfertig nun einen Neubeginn. Samt dem einprägsamen Key Visual, einer Ameise.