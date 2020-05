Die Richtigen raus aus dem ORF

at // News-Chefredakteur Atha Athanasiadis ist in Weihnachtsstimmung und schreibt im Editorial der heute erschienen Ausgabe er wünsche sich, dass ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sich von den richtigen Mitarbeitern trenne und die richtigen Mitarbeiter für den zukünftigen ORF finde. Elmar Oberhauser und Wolfgang Lorenz hält Athanasiadis für längst pensionsreif. Oberhausers Verdienste liegen, so der News-Chefredakteur, mittlerweile zehn Jahre zurück. "Und Wolfgang Lorenz sollte man ein Museum zum Spielen geben - aber ihm bitte die Zugangskarte zum Küniglberg sperren." News, Nr. 49, Seite 5