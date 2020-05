Die Presse zeigt luxuriöse Immobilien

atUm Immobilien die über hervorstechende Merkmale hinsichtlich ihrer Lage, Architektur und ihres Designs dreht sich die neue Ausgabe von Luxury Estate. Das Magazin zur Tageszeitung Die Presse erscheint zum dritten Mal. Der 164-Seiten umfassende Titel wird am 13. April 2013 mit der Gesamtauflage der Zeitung in Österreich abgesetzt. Und ist anschließend über Immobilien.DiePresse.com zu beziehen. Luxury Estate erschien 2011 erstmals. Und so sieht die neue Ausgabe aus: