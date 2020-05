at // Auch abseits des Küniglberges sind wichtige Entscheidungen zu treffen. Die Österreichische Post AG, beziehungsweise der Aufsichtsrat, hätte gestern über den Verkauf der Beteiligung an der Wiener Bezirkszeitung entscheiden sollen. Doch es wurde keine Einigung erzielt und das Gremium vertagte die Entscheidung. Sie soll in den nächsten Wochen fallen.