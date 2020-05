Die öffentlich-rechtliche Nische

at // Der Unternehmensberater und frühere Bundesheer-Chefstratege Gerhard Karner hält für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten eine Nische für den angemessenen Ort, um vernünftig zu wirtschaften. Dieser Marktbereich bestünde, so seine Überlegungen, aus "Dokumentationen zu guten Sendezeiten, hochwertigen politischen Informationsmagazinen, Kunst und Kultur". Einen Personalabbau nach dem Rasenmäherprinzip erachtet Karner nicht als den adäquaten Weg um die Wirtschaftlichkeit in einem öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen herzustellen.