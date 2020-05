at // Elmar Oberhauser, Informationsdirektor des ORF, schließt im Gespräch mit der Kleinen Zeitung die in diesen Tagen ruchbar gewordene Einsparung von Formel 1- und Fußball-Übertragungen nicht aus. In einer Woche weiß er Näheres vertröstet Oberhauser. Anderweitig im Sport zu sparen, beispielsweise die Co-Kommentatoren, kommt für Oberhauser nicht in Frage, da es sich dabei kostenseitig um "Peanuts" handle.