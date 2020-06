Die Nöte der Obdachlosen

Wie viele Obdachlose in Österreich auf der Straße leben, kann nur geschätzt werden. Viele Menschen, die keine Wohnung haben und auch keine Hilfseinrichtungen aufsuchen, werden statistisch nie erfasst. Die letzte Chance für viele wohnungslose Menschen sind Notschlafstellen. Die Betreuer dieser Einrichtungen wollen den Menschen längerfristig wieder auf die Beine helfen. " ATV Die Reportage" (22.45 Uhr) zeigt die Arbeit der Betreuer vor Ort und betrachtet Notschlafstellen in Wien, Linz und Klagenfurt.

Darunter ist auch die Wiener Initiative "VinziRast-mittendrin" in Wien, die ein bemerkenswertes Konzept verfolgt. Hier sollen Studenten und obdachlose Menschen zusammen leben, arbeiten und voneinander lernen. Im Erdgeschoß ist ein Lokal, in dem Bewohner des Hauses arbeiten. Unter ihnen ist die 65-jährige Christl: Sie war einige Zeit obdachlos, hat all ihr Hab und Gut verloren und fasst jetzt in der "VinziRast-mittendrin" neuen Mut. Hier wird sie gebraucht, bäckt Kuchen für das Restaurant und wurde von allen Studenten gleich ins Herz geschlossen.