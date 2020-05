int // Second Life war ja nie tot. Die Medien-Karawane dachte Second Life ist tot und zog weiter. "Natürlich ist das Interesse nicht mehr ganz so groß wie noch vor zwei Jahren - andererseits hat sich die Qualität der Menschen, die nach Second Life kommen, erhöht", berichtet Jean Miller, Head of German Market Development bei Linden Lab. Die virutelle Gemeinschaft wächst wieder. Firmen und Organisationen entdecken neue Nutzungsformen.