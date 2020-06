Die "Mistresses" verstärken den Montag

Der Frauenmontag auf ORFeins bekommt weitere Verstärkung. Nach der quotenträchtigen Eigenproduktion "Vorstadtweiber" (20.15 Uhr) und "Grey’s Anatomy" (21.10 Uhr) läuft ab 22.05 Uhr die US-Serie "Mistresses", die ebenfalls einschlägige Drehbücher aufwartet. Die Handlung der Serie, von der der ORF bereits eine Staffel gezeigt hat, dreht sich um vier Frauen in den Dreißigern mit ausschweifendem und skandalösem Liebesleben und dunklen Geheimnissen.

Was bisher geschah: Savannah Davis ( Alyssa Milano) ist eine erfolgreiche Karrierefrau, die mit ihrem Mann Harry ein Kind bekommen will. Sie versucht verzweifelt schwanger zu werden, jedoch gelingt ihr das nicht. Ihre jüngere Schwester Josslyn stürzt sich von einer Affäre in die nächste, weshalb sie immer wieder mit Savannah aneinander gerät. Sie hatte noch nie viele Freundinnen, da sie immer mit deren Partnern Sex hatte.

Die gemeinsame, beste Freundin April Malloy ist Witwe und Mutter der zehnjährigen Lucy. Sie ist gerade dabei, ihr Leben wieder aufzubauen, nachdem ihr Mann ums Leben gekommen ist. Als sie die Lebensversicherung ihres Mannes bekommt, ist sie sich sicher, dass dieser noch lebt. Karen Kim ist eine Therapeutin in ihrer eigenen, florierenden Praxis. Doch ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit verfolgt sie: Sie hatte eine Affäre mit dem todkranken Thomas Grey, dem sie Morphin verschrieben hat.