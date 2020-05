Die liebe Macht

de // Eine nicht gefällige Meldung in der Bild-Zeitung führt zum Storno eines 61.000 Euro kostenden Inserates. Die Geschichte dazu landet auf Seite 1 der Bild-Zeitung und schon ist der Teufel los. Den hat der Sprecher der deutschen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt Klaus Vater im Nacken. Vater nahm die Kritik an einem Spot - der ihm am Herzen liegt - des Ministeriums persönlich und in seinem Ärger stonierte er die Insertion, die er anschließend nicht als Zensur benannt haben will. Es geht nur um eine "Optimierung der Anzeigenplanung" und nicht Anzeigenentzug oder gar Bild-Boykott wird seither heftig argumentiert. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Seite 42