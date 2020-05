Die Krocha sterben aus

at // Es hat sich ausgeschranzt. Die Neon-Baseball-Kappen und die Arafat-Tücher verschwinden auf Flohmärkten oder auf Dachböden. Die Insignien der in Österreich entstandenen Jugend-Szene Krocha kennzeichnet in Hinkunft nur mehr Nachzügler. Mit einer in der Unterschicht entstandenen Jugendkultur will sich niemand mehr identifizieren, kommentiert Manfred Zentner, Jugendforscher der T-Factory. Die Ex-Krocha schlüpfen wieder in klassischen Jugend-Szenen wie Snowboardern, Skatern oder in der Fitness-Szene unter. Die Progressiveren werden demnächst als "Lohas", als Anhänger des "Lifestyle of Health und Sustainability" auftauchen und die neuen Grünen sein wollen.