at, de, ch // Der 29sten Mal wird der Bewegtbildpreis Die Klappe ausgeschrieben und vom deutschen Kommunikationsverband vergeben. Bis 20. April läuft die Einreichfrist für den in elf Kategorien - TV, Kino, Internet, Mobile Applikation, Unternehmen, Regie, Kamera, etc. - zu vergebenen Preis. Damit wird bewertet "wie professionell die Branche mit Bewegtbild derzeit umgeht" kommentiert Juryvorsitzender Kreativ-Geschäftsführer von DDB Deutschland Amir Kassei den aktuellen Wettbewerb, dessen Preisträger am 15. Mai gekürt werden.