Die Klappe fällt endgültig

at, de, ch // Die bis gestern laufende Einreichfrist zum deutschsprachigen Bewegtbildpreis Die Klappe wurde verlängert. Die Teilnahme ist nun bis 4. Mai 2009 möglich. Die Jury wird dann ganz schön in Stress sein. Bereits am 15. Mai werden die Preise in Hamburg vergeben. Und auch für die Cannes-Wettbewerbe wurde die Einreichfrist zum wiederholten Mal verlängert. Ursprünglich war die letzte Verlängerungsphase am 9. April abgelaufen. Es folgt eine Prolongation bis 24. April 2009 für alle Kategorien. atmedia.at