Die Katzenberger als Mann und in Wien

Drei Aushängeschilder des deutschen Privatsenders VOX waren am Mittwoch auf Kurzbesuch in Wien: Selbstdarstellerin Daniela Katzenberger („Natürlich blond“), Designer Guido Maria Kretschmer („Shopping Queen“) und Society-Reporterin Constanze Rick („Prominent“).

Katzenberger ist am kommenden Montag in der RTL-Reportagereihe „Das Jenke Experiment“ zu sehen (21.15 Uhr): Darin schlüpft sie einen Tag lang in die Rolle eines Mannes, Jenke von Wilmsdorff verkleidet sich dafür als Frau. Im Mai starten neue Folgen der Katzenberger-Dokusoap „Natürlich blond“. Am 7. Mai strahlt VOX ein Hochzeitsspecial aus, in dem die sogenannte Kult-Blondine heiratswilligen Paaren bei der Organisation ihrer Hochzeit hilft – mit überraschender Schlusspointe, die vorab noch nicht verraten wird.