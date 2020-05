Die Jahres-Agentur

16 Kampagnen, 7 Kategorien

Diese Auszeichnung sowie zwei Awards nahm Harvey Goldhersz, COO MediaCom Worldwide, gestern Abend entgegen. MediaCom wurde mit 16 Kampagnen in sieben Kategorien im Wettbewerb von Valencia nominiert. Mit T-Mobile UK und "Dance in the UK" gewann die Agentur in der Kategorie Best Communications Strategy. Den zweite Award gab es in der Kategorie Best Targeted Campaign des US-Organisation GSK für "Drag Queens to Fight HIV". MediaCom Vienna-Geschäftsführer Joachim Feher war als Juror des Wettbewerbs in Valencia tätig.



