Die Interessensentdeckungsmaschine

at, de // Google Insights for Search, das Instrument, um Einblick in Suchtrends von Google-Nutzer zu nehmen, steht nun auch in deutschsprachiger Version zur Verfügung. Parallel zum Start dieser Variante wurde das Service um eine Prognosfunktionalität erweitert. Aufgrund früherer Suchmuster und -trends lassen sich Hochrechnungen für bestimmte Suchanfragen anstellen. Mittels animierter Diagramme werden Interessen chronologisch oder regionsspezifisch veranschaulicht. atmedia.at