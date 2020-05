Die häufigsten und aktivsten Social Consumer

Die Aktiven

Die Typologien basieren auf der Bewertung von Konsumenten hinsichtlich ihres generellen Medieninteresses, ihrer Aktivität, Nutzungshäufigkeit und Interesse an Unternehmensseiten in Social Networks.



Dabei wurden, mit 38 Prozent, und als häufigst auftretende Konsum-Charaktere die Opportunisten ausgemacht. Sie sind 45 bis 60 Jahre alt, grundsätzlich preissensibel, vergleichen Preise vor ihrem Einkauf und befreunden sich mit Marken und Unternehmen in Networks um sich über Gutscheine und Gewinnspiele Vorteile zu verschaffen.



Die mit 24 Prozent kleinere aber dafür umso aktivere Gruppe ist als Cheerleader gekennezeichnet. Sie sind zwischen 20 und 40 Jahren, weisen eine überdurchschnittlich hohe Social Media-Nutzung auf und greifen im Schnitt 62 Minuten pro Tag mit ihren Smartphones auf Online-Services zu.



Sie sind Early Adopter, kaufen Produkte und Innovationen schnell, sind auf dem letzten Stand der Social Media-Segnungen und sind jene Menschen, die Empfehlungen an zumindest drei Freunde abgeben.