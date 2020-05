Die gute Seite der Krise

at // Obs Schadenfreude oder Sarkasmus war, ist nicht ganz klar. Styria-Chef Horst Pirker eröffnete die gestrige Adgar-Verleihung des VÖZ so: "Die Krise ist in der Werbewirtschaft und bei den Medien angekommen. Das ist gut so. Sie trennt die Spreu vom Weizen und wird uns zu neuer Qualität führen." Pirkers Zukunftsblick ist durch die Gegenwart etwas getrübe: "Wir sind noch nicht durch, durch die Krise. Die Intendanten der Scheinwelt sind noch da." Ein Bonmot, dass die Vertreter der Printbranche sichtlich erheitert und erfreute. Adgar-Gast ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz ließ sich davon nicht beeindrucken. atmedia.at