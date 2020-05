Die gute alte Zeit

at // Am 12. Dezember 2007, um 12:12 Uhr, ging Austria 9 TV on air und versorgt nun ein Jahr die im Verbreitungsgebiet erreichbaren Österreicher mit heimischen und internationalen Filmklassikern. Das Programm nimmt eine Ist-Reichweite von 40 Prozent in allen österreichischen Haushalten für sich in Anspruch. In der werberelevanten Zielgruppe, den 12- bis 49-Jährigen, erreicht Austria 9 TV in der klassischen Primetime einen Marktanteile von einem Prozent. Im kommenden Jahr sollen Eigenproduktionen das Programm noch unverwechselbarer und marktspezifischer machen. Außerdem ist die DVB-T-Verbreitung in Planung. atmedia.at Kurier, Seite 35; Wiener Zeitung, Seite 20