de // Die heute erschienene Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit macht mit Google auf. Die Zeitung unterzieht die Google-Services, deren Verbreitung und Wirkung einer Analyse und macht auch auf die offenkundig nicht ganz so sichtbaren, jedoch dem Unternehmen äußerst vorteilhaften Erkenntnisse über individuelle Nutzungssituationen aufmerksam. So bietet Google den Check der Geschwindigkeit einer Datenleitung an und teilt gerne das Wissen mit dessen Nutzern.