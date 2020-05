Die Google-Obama-Administration

Interessenskonflikt

Sie orten einen Interessenskonflikt. Ein solcher würde auch bestehen, würde anstelle von McLaughlin jemand von Microsoft, Yahoo, etc. Chief Technology Officer werden. Zuletzt berief Präsident Barack Obama Google-CEO Eric Schmidt in seinen Beraterstab für Wissenschaft und Technologie. Bereits zu Jahresbeginn wechselten zwei Google-Manager in die Obama-Administration.