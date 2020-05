de // 140 Seiten Text umfassen Reinhard Mohns soeben erschienenes viertes Buch "Von der Welt lernen". Das als "persönlichstes" vom Verlag C. Bertelsmann angekündigte Buch wird von Rezensenten wegen fehlender Passagen kritisiert. Mohn erinnert sich in seinem Buch an seine Jugend, den zweiten Weltkrieg und den Aufbau des Bertelsmann Verlags zu einem Weltkonzern. Und zu dieser Zeit hat Mohn gemessen an seinen frühreren drei Büchern wenig zu sagen.