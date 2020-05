Die Ertragsperle

ch // Die Schweizer Gratiszeitung 20 Minuten erreicht, laut Chefredakteur Marco Boselli, in der Deutsch- und Westschweiz 30 Prozent Reichweite. Diese rund 1,4 Millionen Leser ergeben einen attraktiven Tausender-Kontakt-Preis. Der 1999 gegründete Titel, so Boselli, bindet junge, nicht unbedingt printaffine Leser an sich und wird in derzeitigen Konjunkturschwäche noch stärker nachgefragt. Trotz "Online first"-Strategie liefert 20min.ch erst 20 Prozent des Gesamtumsatzes der Printmarke.