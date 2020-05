Die Doku, die Udo Jürgens zeigt

Udo Jürgens singend auf der Bühne, am weißen Schimmel-Flügel, Udo Jürgens im schicken Anzug und im schlichten Bademantel: So kennt ihn das Publikum, so lieben ihn seine Fans. Und so beginnt auch die Dokumentation: Der Sänger steht auf der Bühne, singt seine Hits und Zehntausende hören ihm zu.

Der Film ist allerdings kein Konzertzusammenschnitt der vergangenen 60 Jahre. Sondern dokumentiert ein Leben, das keineswegs frei von Niederlagen war. "Der Mann, der Udo Jürgens ist" (20.15 Uhr, ARD) heißt die sehr persönliche Produktion – der es gelingt, getreu dem Titel ein ganzheitliches Bild des 80-jährigen Jubilars zu zeichnen.

Dazu gehören auch die Anfänge: Der Bankierssohn Jürgen Bockelmann versucht in den Sechzigern sein Glück als Pianist und Sänger. Zehn Jahre bleibt der Erfolg aus, Selbstzweifel erschweren den Alltag. Für Einblicke sorgen vor allem die Gespräche mit seinem Bruder Manfred Bockelmann. Keiner kennt den Sänger so gut wie er. "Ich glaube, er hat viele Ängste durchgemacht", sagt der Maler. Doch mit der Musik habe der große Bruder alle Schwächen ausgeglichen.