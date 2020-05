Die blaue Mauritius

at // In Vorarlberg fahndet die FPÖ unter ihren Mitgliedern nach dem "besten blauen Werber". Das Mitglied, das bis zur Landtagswahl mit dem besten New Business, sprich mit der Anwerbung neuer Mitglieder, aufwarten kann, gewinnt. Die Gewinnspiel-Promotion läuft unter dem Titel "Stärke die FPÖ-Familie". Und was winkt dem siegreichen FP-Promotor: "Ein luxuriöses Wochenende in Wien mit Besuch beim Parteiobmann HC Strache!". Die Monatssieger werden unter anderem mit Ballon-Fahrten oder Käsknöpflepartien für 20 Personen belohnt.