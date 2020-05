Die Bildermaschine Oaff

Gewissens- und Gefühlsfremdheit

Die würde die heimischen Filmschaffenden empfindlich treffen. Die Unwägbarkeit treibt sie auf die Barrikaden und in den Kampf in dem sie sich auf Identität und deren Schaffung durch Bildermacher berufen. Denn schließlich profitiert der ORF von den Filmschaffenden, die, die besseren Menschen sind. Dusl: "Gutes Gewissen und gutes Gefühl ist unseren Fernsehmachern fremd. Gewissen ist ihnen fremd und Gefühl ist es auch. Es liegt ihnen nicht an der Schaffung von Identität. Sie halten "Starmania" für identitätsstiftend, amerikanischen Vorabendserien und den Schpuat."



Falter, Nr. 50, Seite 6/7