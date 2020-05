Die bequemste Alpenüberquerung

eu // Vom Mozartplatz in der Stadt Salzburg bis Monaco am, so die Eigendefinition, "härtesten Adventure Race der Welt" teilnehmen und dafür nur einen Finger rühren, geht ganz einfach: RedbullXalps.com aufrufen und per Live-Tracking die 30 startenden Extremsportler auf den 818 Kilometern ohne Muskelkater und Adrenalinausstoß begleiten. Interessierte können jeden einzelnen Athleten sowie deren Abstände zueinander tracken. Dazu bekommen die "Tracer" Videos, Bilder, Blogberichte von den "Getrackten". Das Event wird von zooom productions betreut. atmedia.at