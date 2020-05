Dicom live: Hohe Kunst des Lobbyings

at // Karl Jurka verbindet Politik und Marketing zu Beratungsleistungen die gemeinhin als Lobbying definiert werden können. "Lobbying ist klischeebehaftet", eröffnet er. Das ist nicht Termine mit Ministern ausmachen, liefert Jurka eine Erklärung. Jurka: "Ein Lobbyist ist ein Übersetzer. Er übersetzt Wirtschaft in politische Begriffe und umgekehrt." Es wurden, so Jurka, in den letzten fünf Jahren mehr Lobbying-Agenturen als jemals zuvor gegründet, jedoch werden in der nächsten Zeit auch mehr Lobbying-Agenturen wieder zumachen als zuvor. Voraussetzung für Lobbying ist, zu verstehen wie politische Prozesse laufen und welche Missverständnisse damit verbunden sind. atmedia.at