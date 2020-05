Dicom live: Flüchtige Kunden

at // "Geldscheine sind Stimmzettel", eröffnet Loyalitätsexpertin Anne Schüller ihre Welt in der der "Kunde der Boss" ist und Kunden flüchtiges Vermögen für Unternehmen sind. Schüller richtet die Aufmerksamkeit des Dicom-Publikums auf den Alltag und auf die Praxis mit Kunden. Schüller: "Für mich ist es einfacher verlorene Kunden zurückzuholen als neue Kunden zu gewinnen." Jede Kundenbeziehung, so Schüller, beginnt mit einem besonderen Moment und ist ein emotionaler Marker. Was kaufen Kunden fragt sie? Problemlösungen und gute Gefühle. Und im Grunde kaufen sie nur gute Gefühle, führt Schüller auf den limbischen Kern jeder Beziehung zurück. atmedia.at