Dicom live: Andy Owen

at // Der Brite Andy Owen setzt, nach einiger innigen Umarmungen seiner Vorrednerin Nicolette Wurnig, launig mit Anregungen und Ideen für verkaufende Texte in Dialogmarketing-Kampagnen fort. "90 Prozent sind Vorbereitung und 10 Prozent macht das Schreiben aus", verrät Owen ein Grundprinzip gelungener Textarbeit. Wem schreiben, was verkaufen, welches USP-Feature, etc. sollten vor dem Copywriting klar sein. Owen: "Prepare, prepare, prepare!" Weil: wenige Menschen schreiben wirklich gut. Owen: "Texte die verkaufen, müssen kraftvoll und emotional sein, um zu überzeugen." atmedia.at