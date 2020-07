Dialogschmiede vertreibt Silverpop-Services

Silverpop automatisiert Marktkommunikation, vereinfacht Omnichannel-Marketing und individualisiert Kunden-Interaktion in Echtzeit. Das Unternehmen liefert nach eigenen Aussagen cloud-basierte Leistungen, die personalisiertes Kunden-Engagement für jede Unternehmensgröße machbar werden lassen.



IBM gab am 10. April 2014 bekannt Silverpop übernehmen zu wollen und schloß die Akquisition des Unternehmens am 12. Mai ab.