Dialoge, Dialoge, Dialoge

Vergangenen Donnerstag fand die 25. Dicom in Baden bei Wien statt. Das Stelldichein der österreichischen Dialogmarketing-Branche dauerte einen intensiven und abwechslungsreichen Tag lang und klang so gepflegt wie man es in der gastgebenden Kurstadt erwarten darf, aus. Schmökern sie ein paar Minuten in den Bildern und machen sie einen Ausflug in die jüngste Vergangenheit der Branche. Machen sie ein paar Blicke auf jene Menschen, die sich Vertrauensgewinn und immerwährende Dialogbereitschaft auf die Fahnen geheftet haben. Denn: "In Dialog we trust."