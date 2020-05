Diagnosia erhält frisches Wachstumskapital

Das Startup will oder muss auch in den europäischen Wirtschaftsraum expandieren und will mit seinen Produkten "bis Mitte 2014 in weiteren europäischen Märkten präsent sein", wie Marco Vituala, Geschäftsführer von Diagnosia, die Expansion skizziert.



Der unternehmerische Weg von Diagnosia wird weitergetragen durch die jüngste Finanzierungsrunde und der fortlaufenden Förderung durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft. Zum Investorenkreis des Startups gehört der Business Angel Johannes Hansmann.