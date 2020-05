Diagnosia.com erhält frisches Kapital

Hansmann hält mit dem Diagnosia.com-Investment Beteiligungen an busuu.com, Renesim.com, iJoule.com, Durchblicker.at und Mediclass.com.



Neben Hansmann beteiligte sich an der Online-Arzneimittelsuche für medizinische Fachkreise und Laien der frühere Wyeth Austria-General Manager und jetzige iJoule.com-Managing Director Christoph Sauermann.



"Das Investment bringt für Diagnosia nicht nur monetäre Vorteile, sondern vor allem strategischem Mehrwert durch den Werdegang und das Netzwerk unserer Investoren", skizziert Marco Vitula, Mit-Gründer und Geschäftsfüher von Diagnosia.



Diagnosia.com ist derzeit in sechs Märkten aktiv und generiert "mehr als 500.000 monatliche Besucher". Bis Mitte 2012 soll dessen Verbreitung auf 14 weitere Märkte ausgedehnt werden. Das Kapital aus der Finanzierungsrunde wird in diese Internationalisierung und die Weiterentwicklung des Produkts investiert werden.