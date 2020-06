Die Hausbesorgerinnen der Reichen und Schönen sind los

Intrigen ziehen sich durch alle Klassen: Mit "Devious Maids – Schmutzige Geheimnisse" über fünf lateinamerikanische Dienstmädchen in Beverly Hills zeigt ORFeins ab Montag die neueste TV-Serie von "Desperate Housewives"-Schöpfer Marc Cherry, koproduziert von Eva Longoria. Den Auftakt bildet eine Doppelfolge (ab 21.05 Uhr), die den Hausfrauen in Sachen Dramatik in nichts nachsteht.

In den Villen der egozentrischen Schönen und Reichen im schicken Beverly Hills gibt es für die Dienstmädchen Carmen ( Roselyn Sanchez), Rosie ( Dania Ramirez), Zoila ("Scrubs"-Star Judy Reyes) und ihre Tochter Valentina ( Edy Ganem) nicht nur einiges zu putzen, sondern auch viel zu tratschen: Zoilas hysterische Chefin Genevieve Delatour (Daytime-Diva Susan Lucci) ist mit dem Psychopharmakum Xanax vollgepumpt auf der Suche nach Ehemann Nummer sieben, das intrigante Ehepaar Evelyn und Adrian Powell (Rebecca Wisocky und Tom Irwin) ist in dunkle Machenschaften verwickelt und der Seifenopern-Ehemann Spence ( Grant Show) der Rabenmutter Taylor ( Brianna Brown) macht Rosie schöne Augen.