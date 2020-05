Deutschland stabil, Schweiz rezessiv

de, chStabilität signalisiert der deutsche Zeitschriftenmarkt. In der zu Mittag beendeten Kumulation des Anzeigenvolumens liegen, die in der Zentralen Anzeigenstatistik erfassten Titel in Summe 1,37 Prozent unter dem Vergleichszeitpunkt des Vorjahres. 320,9 Seiten wurden weniger gebucht als 2009. Focus liegt nach dem Relaunch exakt auf diesem Gesamtmarkt-Niveau. Der Spiegel übertrifft um 15,82 Prozent das Vorjahresergebnis. In der Schweizer WEMF-Statistik für vergangenen Jänner ist ein Insertionsvolumens-Rückgang von 16,7 Prozent ausgewiesen.