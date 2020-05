Deutschland bewässern

at // Peterquelle expandiert nach Deutschland. Aus diesem Grund konnte das südsteirische Getränke-Unternehmen den Fernsehkoch Johann Lafer als Testimonial gewinnen. Lafer soll für die notwendige Aufmerksamkeit im Handelsbereich sorgen. Die Expansion wird in Bayern begonnen. Peterquelle wird über 220 Standorte vertrieben und in speziellen Lafer-Abteilungen bei Galeria-Kaufhof angeboten. Darüber ist eine Expansion in den Mittleren Osten möglich. Eine diesbezügliche Entscheidung wird in den kommenden Wochen gefällt.