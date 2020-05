Deutsches Zwitschern

at, de"Ösis mögen keine Tweets", macht sich Bild.de Sorgen um unsere Microblogging-Leidenschaft. Die deutsche Kommunikationsbohrinsel beruft sich auf eine Studie des Instituts für Kommunikationswissenschaft der Universität Wien, für die die Alpenland-Zwitscherer gezählt wurden. Die Professoren, Assistenten und Studenten zählten 20.000 rot-weiß-rote Twitter-Feeds. "Unsere Nachbarn aus der Alpenrepublik haben den Twitter-Trend bisher offenbar komplett verschlafen", schlußfolgern die Blog-Potentaten in Hamburg und Berlin. Und hauen uns 1,8 Millionen deutsche Twitterer um die Ohren. Die Bild.de-Theorie zu Österreichers Zwitscher-Mangel: "Vielleicht mögen sie sich einfach nicht so gerne kurz fassen ..."