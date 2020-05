Deutscher Reporterpreis

Gesuchte Geschichten

Die jeweils beste Geschichte in den vier Kategorien Reportage, Lokalreportage, Web-Reportage und "Text des Jahres" werden mit 5.000 und 10.000 Euro belohnt. Über die Qualität entscheiden unter anderen die Verlegerin Antje Kunstmann, der Publizist Manfred Bissinger, der dpa-Chefredakteur Wolfgang Büchner und die Schriftstellerin Else Buschheuer. Die Geschichten müssen in Print- oder Online-Medien in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg zwischen 30. September 2008 und 30. September 2009 erschienen sein. Die Einreichfrist endet am 1. Oktober 2009.