Deutscher Abverkauf reicht nicht

de, uk // Der Mecom Group wird der Erlös aus dem Verkauf seiner deutschen Zeitungen nicht reichen, um den Schuldendruck in Höhe von 680 Millionen Euro zu lindern. Die kolportieren 152 Millionen Euro von DuMont Schauberg sind den Gläubigerbanken von Mecom nicht genug. David Montgomery hat noch knapp zwei Monate Zeit um die Schulden weiter zu minimieren. Mit den Banken wurde vereinbart, dass die Nettoschulden im laufenden Jahr das 3,25-fache des EBITDA nicht übersteigen. Dort ist Mecom noch nicht. Daher wird sich David Montgomery möglicherweise auch von seinen Beteiligungen in Norwegen und Polen - z.B. 51 Prozent der Rzeczpospolita - trennen müssen. Financial Times Deutschland, Seite 8