Deutsche Titel: - 15,69 Prozent Anzeigenrückgang

de // Im Jänner verloren die in VDZ-Anzeigenstatistik ausgewiesenen deutschen Printtitel gegenüber Jänner 2007 8,29 Prozent an Anzeigenseiten-Volumen. Im Februar erhöhte sich, im Monatsvergleich, der Rückgang auf 15,69 Prozent. Von Jänner auf Februar verdoppelte sich somit der Flächen-Verlust. Die "Bunte" verliert 23,44 Prozent, "Focus" 31,13, der "Stern" 28,38 und "Der Spiegel" 21,15 Prozent. Den stärksten prozentuellen Rückgang im Februar verzeichnen die Segmente Wirtschaftspresse, IT- & Telekommunikationszeitschriften, Kino-, Audio-, Video- und Fotozeitschriften mit Anzeigenseiten-Verlusten zwischen 30 und 40 Prozent. Das Segment "Aktuelle Zeitschriften und Magazine" verliert 17,82 Prozent. Ausnahme hierin: Cicero. Der Ringier-Titel legt im Februar um 33,04 Prozent an gebuchten Flächen zu. atmedia.at - Download der ZAS-Februar- und Jänner-Daten