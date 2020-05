Deutsche Statussymbole

iPhone mittelmäßig

In einer Befragung durch die Münchner Unternehmensberatung Progenium erhielt Porsche mit 1,8 die beste Note. Kleidung und Mercedes liegen mit 2,0 - gemessen nach Schulnotensystem - knapp an diesem absoluten Statussymbol. Dahinter folgt ein Seychellen-Urlaub mit 2,3, ein Audi mit 2,6 und ein iPhone mit 2,9.



Das Smartphone wird als Mittelmaß kategorisiert um etwas über eine Position im gesellschaftlichen Leben auszusagen. Progenium weist in dieser Status-Mittellage auch Smart, Opel, Waschmaschinen und einen Mallorca-Urlaub aus. Deren Wertespektrum erstreckt sich von 3,2 bis 3,5.