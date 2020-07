Schauspielerin Karina Kraushaar gestorben

Die Schauspielerin Karina Kraushaar ("Hallo Robbie") ist nach Informationen aus Behördenkreisen im Alter von 43 Jahren in Hamburg gestorben. Kraushaars Tod wurde der dpa bestätigt. Bekannt wurde Kraushaar vor allem durch ihre Rolle als Meeresbiologin in der ZDF-Serie "Hallo Robbie!". Kleinere Auftritte hatte sie auch in der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung "Blumen im Regen", in "Für alle Fälle Stefanie", "Alarm für Cobra 11" oder "In aller Freundschaft".

Laut Bunte.de fanden Ärzte die Schauspielerin nach dem Anruf eines besorgten Freundes am Donnerstag in ihrer Hamburger Wohnung. Später sei sie im Krankenhaus gestorben. Zur Todesursache hatte die dpa am Dienstag keine bestätigten Informationen. Karina Kraushaar wurde am 9. April 1971 in Eilenburg bei Leipzig geboren. Sie arbeitete als Fotomodell, danach machte sie eine Schauspielausbildung in Hamburg.