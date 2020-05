usa // In Detroit geht es nicht nur den Autokonzernen an den Kragen. Die beiden größten Tageszeitungen der Stadt, Detroit Free Press und Detroit News, reduzieren die Veröffentlichung der regulären Ausgabe auf drei Tage. Sie sollen nur mehr am Donnerstag, Freitag und Sonntag erscheinen. Dazwischen werden stark reduzierte Ausgaben der Zeitungen erscheinen und sich die Leser in den Online-Ausgaben informieren. Süddeutsche Zeitung, Seite 15,