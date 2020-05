Desperados brechen City Lights auf

In der von Super-Fi realisierten Kampagne sind Sujets affichiert die den Einbruch und den darauf folgenden Diebstahl der Desperados-Flasch inklusive des Leguans, der das Gesicht der Marke darstellt, abbilden.



Dieser Einbruch soll die Interessenten aktivieren sich an der Suche nach der Flasche und dem Leguan zu beteiligen. Und zwar sollen mögliche Aufenthaltsorte des Leguans per Foto, oder anhand von Wegbeschreibungen, Erpresserbriefen, Tätersichtungen und Zeugen-Aussagen eruiert werden. Ein Finderlohn ist ausgesetzt.