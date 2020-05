Der Zorn und Stolz des Volkes

at, ch // "Der ORF hat einen Kern, aber dieser Kern ist eines nicht: ein Geschäft. ... Der ORF ist im Kern eine gigantische audiovisuelle Geschichtenerzählmaschine österreichischer Stoffe." Das schreibt uns Martin Zimper von den Österreich fernen Gestaden des Schweizer Zürcher Sees. Prosaisch schwelgt Zimper in der Vorstellung, der ORF sei "eine Anstalt, die mehr als Ort der Seele und der Kreativität gesehen werden muss. Eine Anstalt, der allerdings die notwendige Anzahl der Verrückten ausgegangen ist. Der ORF ist mit dem Burgtheater, Pratervergnügungen, Jodlerköniginnen und dem ZDF zweifellos näher verwandt als mit Sat 1 oder RTL 2". Weniger lyrisch fordert Zimper, dass der ORF "high quality content" sowohl linear als auch nicht-linear herzustellen hat. Und er sieht in der Schweizer SRG, die sich zum größten Teil aus Gebühren finanziert, ein Vorbild für den ORF.