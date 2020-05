Der Wert von Facebook-Fans

Fans vs. Nicht-Fans

Syncapse errechnet diesen Wert auf Basis von fünf Faktoren: Marken-Loyalität und -Affinität, Kaufvolumen, Empfehlungsbereitschaft und Media-Wert. Ein Coca-Cola-Fan liegt mit 137,84 US-Dollar an dem Mittelwert. Wie die Syncapse-Analyse ergab, haben Facebook-Fans pro Jahr im Schnitt zehn Markenkontakte und geben eine Weiterempfehlung. Sie zeigt, dass die Auseinandersetzung mit Marken unter Fans intensiver ist als unter Nicht-Fans.



Je enger der persönliche Kontakt der Facebook-Mitglieder untereinander umso höher ist die Bereitschaft Marken-Fan zu werden und eine Brand weiterzuempfehlen. Sind Familien-Mitglieder oder enge Freunde Marken-Fans so liegt die Bereitschaft sich dieser Fangemeinde anzuschließen bei 38 Prozent. Unter Nicht-Fans liegt diese Quote bei 34 Prozent. Und die Wahrscheinlichkeit, ein Produkt zu kaufen, dessen Fan Familienmitglieder sind liegt bei 44 Prozent. Ohne diesem Naheverhältnis sinkt die Kaufbereitschaft auf 36 Prozent. Ganz deutlich ist der Nähe-Unterschied zwischen Facebook-Fans und Nicht-Fans. Zwischen 81 und 87 Prozent der Facebook-Fans haben eine emotionale Bindung zu den jeweiligen Marken. Währen maximal die Hälfte der Nicht-Fans diese Bindungsintensität aufweist.