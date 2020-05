Der Werbekönig von Kitzbühel

at, de // Der Streif und dem Ganslern-Hang gehört kommendes Wochenende die sportliche Aufmerksamkeit. Einem, der mit den Kitzbühel-Rennen in enger Verbindung steht, widmet die Frankfurter Allgemeine Zeitung ein ganzseitiges Porträt: Harti Weirahter. Sein Unternehmen, die Weirather-Wenzel und Partner Group ist längst eine Größe in der internationalen Sportvermarktung mit 200 Mitarbeitern. Neben Kitzbühel ist das Unternehmen für Real Madrid, FC Barcelona, AC Mailand, den deutschen Skispringer Martin Schmitt oder für Mobilfunker mobilkom austria tätig.