Der Tod raucht mit

In München wurden im März per Visitenkarten in Restaurants und Bars das kostenlose "Rauchertaxi" und die Möglichkeit darin eine "gemütliche letzte Kippe" zu rauchen, beworben. Dessen Gäste wurden dann kostenlos jedoch mit Gewissenbissen heimgebracht. Im Taxi erhielten die Passagiere Informationsmaterial zur Nikotin-Entwöhnung, zur Website Glücklicher-Nichtraucher.de und zu Raucher-Entwöhnung-Seminaren.