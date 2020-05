Der Tablet-Markt wird wettbewerbsintensiv

Wie die vorliegende Grafik zeigt, stieg der weltweit Absatz von Android-Tablets im Vergleich des dritten Quartals 2011 zum dritten Quartal 2012 theoretisch um 12,1 Prozent.



Apple's Absatz an iPads ging im selben Betrachtungszeitraum theoretisch um 7,8 Prozent zurück.



Ob Apple im Tablet-Markt jemals neben Google mit Android einem oder mehreren weiteren scharfen Mitbewerbern in die Augen blicken muss, ist aus heutiger Sicht fraglich.



Strategy Analytics konstatiert darüber hinaus, dass die Loyalität der iPhone-Besitzer in Westeuropa rückläufig ist. 2011 sagten 88 Prozent dieser Konsumenten-Gruppe, dass sie weiterhin Apple-Smartphones kaufen werden. Ein Jahr später ist dieser Wert auf 75 Prozent gesunken. In den USA sank die iPhone-Loyalität im selben Zeitraum von 93 auf 88 Prozent.